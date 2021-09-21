Верховный суд запретил россиянам разводить кур на садовых участках

Верховный суд России рассмотрел дело женщины из Волгоградской области, которую оштрафовали на 10 тысяч рублей за курятник. Высшая судебная инстанция подтвердила правильность назначения штрафа, сообщает «Российская газета».

Издание не уточняет, как именно стало известно, что женщина держит кур. Но ее участок юридически относился к садоводческим землям. По действующему законодательству на такой земле можно сажать деревья, но нельзя держать животных, в том числе цыплят и кур.

В итоге волгоградке назначили административное наказание.Причем штраф в сумме 10 тысяч рублей – это минимальная санкция в примененной к ней статье.

Юристы пояснили изданию, что заводить скот можно только если участок относится к личному подсобному хозяйству. // Фото: klimkin/Pixabay