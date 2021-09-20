Мужчина сорвался с горы Ай-Петри в Крыму

В Крыму мужчина забрался на гору Ай-Петри и сорвался на сложном участке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Несчастный случай произошел в пятницу, 17 сентября. Россиянин, чье имя не раскрывается, отправился в горы. Без специального оборудования он залез на скальный участок высотой 15 метров, откуда сорвался вниз и из-за полученных травм не смог двигаться дальше самостоятельно.

Прибывшие на место происшествия аварийно-спасательный отряд и сотрудники МЧС обнаружили россиянина в скальной расщелине. Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь и отвезли его в Ялтинскую городскую больницу. Эвакуация длилась около четырех часов. Фото nat-geo.ru