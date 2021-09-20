ОСАГО с этого дня считают по-новому

С 20 сентября в России вступила в силу новая методика расчета страховых возмещений по ОСАГО. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что новыми тарифами страховщики хотят защититься от исков со стороны водителей о недостаточных компенсациях. В то же время справочники, на основе которых считают цену запчастей для ремонта автомобилей, будут привязаны к регионам и начнут чаще обновляться.

Количество таких справочников станет намного больше. Представители отрасли ждут, что в местные справочники будут включены коэффициенты для машин, которых в предыдущем году застраховали не менее 500 экземпляров в конкретном субъекте РФ.

Учет представленности марок и моделей машин в регионах будет производиться на основании числа полисов ОСАГО для этих машин в соответствующем субъекте. Фото twimg.com