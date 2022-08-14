Велосипедистку и пешехода сбили в Карелии в субботу

В Петрозаводске 13 августа пострадала велосипедистка, а в Кондопоге - пешеход.

Автомобиль ВАЗ выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу 40-летней велосипедистке, которая двигалась по тротуару, сообщили в ГИБДД. Инцидент произошел на улице Ленинградская в районе дома №6. В результате женщина травмирована.

В Кондопога по улице Новокирпичная, 19, был сбит 56-летний пешеход. (фото unsplash.com, Mpho Mojapelo)