Автомобили жестко столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

Утром 13 августа лихач на отечественной легковушки на скорости протаранил внедорожник. Дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Анохина и Гоголя прямо перед пешеходным переходом.

Внедорожник двигался вверх по улице Гоголя, легковушки – по Анохина.

Судя по всему, водитель иномарки заметил приближавшийся автомобиль, но увернуться не удалось. В итоге машины столкнулись, внедорожник отъехал на край перекрестка, из него вышел мужчина, он подошел к легковушке и просунулся в водительское окно.

Инцидент запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру». Запись опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото скриншот)