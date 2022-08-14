14 августа 2022, 10:39
Автомобили жестко столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска
Внедорожник получил удар в бок, момент аварии попал на видео
Утром 13 августа лихач на отечественной легковушки на скорости протаранил внедорожник. Дорожное происшествие случилось на перекрестке улиц Анохина и Гоголя прямо перед пешеходным переходом.
Внедорожник двигался вверх по улице Гоголя, легковушки – по Анохина.
Судя по всему, водитель иномарки заметил приближавшийся автомобиль, но увернуться не удалось. В итоге машины столкнулись, внедорожник отъехал на край перекрестка, из него вышел мужчина, он подошел к легковушке и просунулся в водительское окно.
Инцидент запечатлела камера наблюдения «Сампо.ру». Запись опубликовало сообщество «ДТП Петрозаводска и Карелии». (фото скриншот)