Велосипедиста сбили утром в Петрозаводске

Сегодня в 8:55 утра в Петрозаводске на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Кондопожской, произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль при повороте налево наехал на велосипедиста. Тот упал на землю, но сумел самостоятельно встать.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Фото: скриншот видео CityLink