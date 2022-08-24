24 августа 2022, 12:10
Велосипедиста сбили утром в Петрозаводске
Городская камера наблюдения запечатлела инцидент на Первомайском проспекте
Сегодня в 8:55 утра в Петрозаводске на Первомайском проспекте, в районе пересечения с улицей Кондопожской, произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль при повороте налево наехал на велосипедиста. Тот упал на землю, но сумел самостоятельно встать.
В результате столкновения транспортные средства получили повреждения. Фото: скриншот видео CityLink