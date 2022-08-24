На железнодорожном вокзале раскрыта кража по горячим следам

Гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в краже, задержали недалеко от места совершения им преступления. В пресс-службе Транспортной полиции сообщили, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

К транспортным полицейским, дежурившим на станции Петрозаводск, обратился с заявлением 39-летний житель Вологодской области. У него пропал сотовый телефон. Как пояснили в ведомстве, мужчина вместе с 32-летним гражданином из ближнего зарубежья распивал спиртное в зале ожидания железнодорожного вокзала. В процессе общения вологжанин часто демонстрировал «товарищу» фотографии в телефоне, а под утро уснул под воздействием алкоголя. Злоумышленник не растерялся и присвоил гаджет стоимостью более 10 тыс. рублей.

«Вскоре мужчина был задержан в кассовом зале за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Полицейские доставили его в служебное помещение, где в ходе досмотра обнаружили похищенный телефон. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, максимальная санкция по которой – лишение свободы на срок до пяти лет»,

- сообщили в ведомстве.