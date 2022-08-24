Три автомобиля столкнулись в Сулажгоре

В 8 часов утра 23 августа в Петрозаводске на улице Новосулажгорской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, 44-летний водитель автомобиля «Киа» при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю «Фольксваген». В результате столкновения одну из иномарок отбросило на автомобиль «Тойота», ожидавший своей очереди проехать перекресток.

В аварии травмы получил 32-летний водитель «Фольксвагена». Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска