Пьяный водитель перевернул УАЗ в Карелии, пострадали двое

Утром 23 августа в поселке Кааламо Сортавальского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 7 утра 37-летний водитель автомобиля УАЗ допустил съезд в кювет, машина перевернулась.

В результате происшествия пострадали водитель и его 29-летний пассажир.

Автомобилист имел признаки опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера показало 1,2 мг/л в выдыхаемом воздухе. При этом стражам порядка мужчина заявил, что выпил уже после аварии. Фото ГИБДД Карелии