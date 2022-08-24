24 августа 2022, 11:06
Пьяный водитель перевернул УАЗ в Карелии, пострадали двое
Инспекторы устанавливают обстоятельства аварии в поселке Кааламо
Утром 23 августа в поселке Кааламо Сортавальского района произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, в 7 утра 37-летний водитель автомобиля УАЗ допустил съезд в кювет, машина перевернулась.
В результате происшествия пострадали водитель и его 29-летний пассажир.
Автомобилист имел признаки опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера показало 1,2 мг/л в выдыхаемом воздухе. При этом стражам порядка мужчина заявил, что выпил уже после аварии. Фото ГИБДД Карелии