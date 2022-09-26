26 сентября 2022, 14:16
Ведение военного положения и закрытие границ прокомментировал Кремль
Дмитрий Песков объяснил, какие решения власть принимала, а какие еще нет
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, обсуждают ли власти введение военного положения и закрытие границ. Его ответы журналистам на эти вопросы приводит ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, пока решение по этим двум вопросам не принимали. То же самое касается и мобилизации транспорта, о которой ходит много слухов.
Песков посоветовал относиться ко всей информации в сети осторожно. Он заявил, что есть много фейков.
Напомним, частичную мобилизацию вели в России 21 сентября. Через несколько часов раскупили все билеты в соседние безвизовые страны, на границах образовались очереди. В частности, поток россиян в Финляндию вырос как минимум вдвое за неделю. // Фото: kremlin.ru