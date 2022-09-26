Ведение военного положения и закрытие границ прокомментировал Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, обсуждают ли власти введение военного положения и закрытие границ. Его ответы журналистам на эти вопросы приводит ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, пока решение по этим двум вопросам не принимали. То же самое касается и мобилизации транспорта, о которой ходит много слухов.

Песков посоветовал относиться ко всей информации в сети осторожно. Он заявил, что есть много фейков.

Напомним, частичную мобилизацию вели в России 21 сентября. Через несколько часов раскупили все билеты в соседние безвизовые страны, на границах образовались очереди. В частности, поток россиян в Финляндию вырос как минимум вдвое за неделю. // Фото: kremlin.ru

