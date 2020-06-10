Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым узнала о трагедии из телевизора

Ирина Стерхова, вдова Сергея Захарова, трагически погибшего в аварии с участием внедорожника актера Михаила Ефремова, рассказала в эфире программы «Пусть говорят» о том, что происходило в том злополучный вечер. Подробности эфира описывает «Лента.ру».

По словам женщины, 8 июня она ждала мужа с работы. По телефону он не отвечал. Включив телевизор, Ирина увидела в новостях кадры с места ДТП, на которых она узнала фургон с логотипом фирмы ее мужа. В этот момент ее сердце екнуло. Женщина начала читать новости в Интернете, нашла видео и узнала на нем своего супруга.

По словам вдовы Сергея Захарова, она поехала в больницу, где ей дали успокоительное и сказали, что пострадавшего готовят к операции. Позже выяснилось, что оперировать нельзя, поскольку состояние пациента не могли стабилизировать. Врачи боялись не довезти его до операционной. Утром 9 июня Сергей Захаров скончался.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.