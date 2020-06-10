Минстрой предложил не повышать тарифы ЖКХ в июле

В этом году 1 июля в России может не произойти традиционного повышения тарифов ЖКХ. Вопрос об этом сейчас обсуждается в российском правительстве, сообщает «Коммерсант».

О предложении оставить тарифы на уровне 2019 года сообщил руководитель Минстроя России Владимир Якушев на видеоконференции «ЖКХ после пандемии - вызовы и решения».

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», - сказал Якушев.

Ранее, в конце прошлого года правительство утвердило рост коммунальных тарифов на 2020 год. Предполагалось, что в среднем платежи вырастут на 4%.