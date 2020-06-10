10 июня 2020, 16:44
В РЖД готовят скидки для пассажиров
Железнодорожники готовы стимулировать желание россиян путешествовать по завершении пандемии
Компания РЖД планирует стимулировать спрос на железнодорожные поездки среди россиян по окончании пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
В частности, РЖД готовят для пассажиров различные скидки и акции. Также в компании заявили о продолжении развития клиентских сервисов и программы лояльности «РЖД Бонус».
По данным холдинга, 88 процентов пассажиров настроены оптимистично - они готовы совершить поездку в первый месяц после снятия ограничений: 43 процента хотят поехать к родственникам и друзьям, 28 процентов - по работе и 17 процентов - с туристическими целями.
В РЖД подчеркнули, что компания предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.