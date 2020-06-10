В РЖД готовят скидки для пассажиров

Компания РЖД планирует стимулировать спрос на железнодорожные поездки среди россиян по окончании пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В частности, РЖД готовят для пассажиров различные скидки и акции. Также в компании заявили о продолжении развития клиентских сервисов и программы лояльности «РЖД Бонус».

По данным холдинга, 88 процентов пассажиров настроены оптимистично - они готовы совершить поездку в первый месяц после снятия ограничений: 43 процента хотят поехать к родственникам и друзьям, 28 процентов - по работе и 17 процентов - с туристическими целями.

В РЖД подчеркнули, что компания предпринимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.