Ефремов получил 50 штрафов ГИБДД за последние полтора года

В 2019-2020 годах актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП в Москве, выписали 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил замначальника Управления ГИБДД Москвы полковник полиции Алексей Диокин, его слова приводит РИА Новости.

Как рассказал представитель Госавтоинспекции, 39 штрафов приходятся на 2019 год и еще 11 - на 2020-й. Они связаны преимущественно с камерами фото- и видеофиксации. Это превышение скорости, нарушение разметки, выезд на полосу для маршрутных транспортных средств.

Диокин отметил, что за последние полтора года нарушений, связанных с управлением Ефремовым транспортом в нетрезвом виде, выявлено не было. Он также отметил, что за 2019 год актер оплатил все штрафы, пять штрафов за 2020 год еще не оплачены.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя своим внедорожником в нетрезвом виде, совершил ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Вечером 9 июня суд определил для Ефремова меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.