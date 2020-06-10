Члены избирательных комиссий в России боятся стать убийцами

Члены избиркомов из разных регионов страны публично обратились к коллегам с призывом не участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию, сообщает «Эхо Москвы».

«Голосование 1 июля — опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным.

Более того, участвуя в организации голосования 1 июля, мы не только подвергаем смертельной опасности жизни наших семей, мы рискуем стать настоящими убийцами и для многих избирателей. Ведь мы отлично знаем, какую сознательность при любых голосованиях проявляют люди старших возрастов. Но именно для них коронавирус особенно опасен. А нам предстоит ходить из квартиры в квартиру с переносными урнами в течение семи дней — это самый верный способ распространения болезни. Голосование 1 июля — это бессмысленный риск»,

- обращаются к коллегам подписанты.

Члены Избиркомов ссылаются на слова Эллы Памфиловой, что поправки юридически уже приняты, а голосование – это просто жест доброй воли Президента, которому важно мнение народа.

«Но нужно ли делать это такой ценой, и почему эту цену заставляют платить нас, членов избирательных комиссий?

Даже если нам выдадут средства защиты, мы же не профессиональные медики, чтобы работать в них в течение семи дней подряд! Все это — многократно больший объем нагрузки, чем обычное, проходящее по закону голосование на выборах, и мы просто не понимаем, зачем нужны такие жертвы и риски, почему надо проводить это голосование сейчас и такой ценой.

Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами»,

- сообщается в призыве.

По данным «Эха Москвы» письмо подписали более сотни членов Избиркома. По опубликованной в сети ссылке на публичное обращение, на день 9 июня поименных подписантов уже 250.

Это члены избирательных комиссий из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Чувашии, Свердловской, Нижегородской, Новосибирской, Воронежской, Челябинской, Калининградской, Липецкой, Ростовской областей и Татарстана.

Членов избиркома Карелии в этом списке нет.