02 сентября 2025, 15:51
В зоне СВО погиб 28-летний житель Карелии
В Суоярви простились с погибшим земляком
Фото: Татьяна Тишкова, vk
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Аблачинскас. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания РК Татьяна Тишкова.
Военнослужащему было 28 лет. Он погиб еще в конце 2024 года, но проститься с ним в родном городе смогли только сейчас. Сегодня бойца проводили в последний путь в Суоярви.
Тишкова выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего СВО.
Ранее сообщалось о прощании с 33-летним бойцом в поселке Лоймола.