02 сентября 2025, 15:51
Общество

В зоне СВО погиб 28-летний житель Карелии

В Суоярви простились с погибшим земляком
Погибший военный
Фото: Татьяна Тишкова, vk

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Аблачинскас. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания РК Татьяна Тишкова.

Военнослужащему было 28 лет. Он погиб еще в конце 2024 года, но проститься с ним в родном городе смогли только сейчас. Сегодня бойца проводили в последний путь в Суоярви.

Тишкова выразила соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего СВО.

Ранее сообщалось о прощании с 33-летним бойцом в поселке Лоймола.

Обсудить
Метки: 
Суоярви
СВО
военнослужащий
гибель
прощание
новости Карелии