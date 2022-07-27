В жилом доме обрушилась часть стены, кирпичи разлетись на метры

В Октябрьском округе Мурманска в одном из жилых домов накануне вечером обрушилась часть стены. Кирпичи разлетелись на несколько метров. По словам очевидцев, грохот стоял такой, что казалось рушится здание. По счастливой случайности никто не пострадал.

«Министерство, муниципалитет и управляющая компания в день обрушения оперативно обсудили дальнейшие действия. УК получила задание завершить обследование и составить акты, а также привлечь экспертов для составления заключения. Результаты экспертизы должны быть готовы до конца недели»,

- прокомментировала инцидент министр жилищного и строительного надзора Мурманской области Алена Кузнецова.

На сегодняшний день для безопасности жильцов критичные части кирпичей были специально отбиты. Сейчас идет закупка материалов, которыми должны временно закрыть места разрушения, что позволит предотвратить новые падения. Фото: Министерство министр жилищного и строительного надзора МО. Видео: ТВ-21.