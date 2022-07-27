Рядовой из поселка Куркиеки погиб на Донбассе

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе еще одного уроженца Карелии, Сергея Антошина. Информация появилась на странице губернатора в соцсети.

Уроженец поселка Куркиеки рядовой Сергей Антошин служил по контракту водителем отделения артиллерийской разведки.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Фото unsplash.com, vk.com / страница Артура Парфенчикова