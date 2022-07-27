27 июля 2022, 16:32
Рядовой из поселка Куркиеки погиб на Донбассе
Сергей Антошин служил водителем отделения артиллерийской разведки
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе еще одного уроженца Карелии, Сергея Антошина. Информация появилась на странице губернатора в соцсети.
Уроженец поселка Куркиеки рядовой Сергей Антошин служил по контракту водителем отделения артиллерийской разведки.
Глава республики выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Фото unsplash.com, vk.com / страница Артура Парфенчикова