23 мая 2020, 17:03
Погода

В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +17 градусов

Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра

Завтра, 24 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0+2, днем +12+14.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, днем +12, +17, местами у водоемов +8,+10.

В Костомукше до +17, переменная облачность.

В Сегеже до +13, ясно.

В Сортавале до +12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

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Гидрометцентр Карелии