23 мая 2020, 17:03
В воскресенье воздух в Карелии прогреется до +17 градусов
Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра
Завтра, 24 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0+2, днем +12+14.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, днем +12, +17, местами у водоемов +8,+10.
В Костомукше до +17, переменная облачность.
В Сегеже до +13, ясно.
В Сортавале до +12, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.