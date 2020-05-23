23 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 23 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 23 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10+12.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +11+16, местами у водоемов +8+10.
В Костомукше до +15, ясно.
В Сегеже до +9, ясно.
В Сортавале до +11, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.