В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 16

Завтра, 23 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +10+12.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, днем +11+16, местами у водоемов +8+10.

В Костомукше до +15, ясно.

В Сегеже до +9, ясно.

В Сортавале до +11, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.