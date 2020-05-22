22 мая 2020, 15:30
В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 16
Подробный прогноз погоды от Карельского гидрометцентра
Завтра, 23 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1+1, днем +10+12.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3+2, днем +11+16, местами у водоемов +8+10.
В Костомукше до +15, ясно.
В Сегеже до +9, ясно.
В Сортавале до +11, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.