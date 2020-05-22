Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске в выходные

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Петрозаводска в пятницу и выходные. Прогноз приводит Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным прогнозирующих организаций, сегодня в столице Карелии ожидается переменная облачность. Температура воздуха +7+9. Ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с. Преимущественно без осадков.

В субботу осадков не будет. Воздух прогреется до +9. Ветер северо-восточный 3-5 м/с.

В воскресенье также ожидается ясная погода. Температура воздуха - до +10 градусов. Сохранится слабый северо-восточный ветер.