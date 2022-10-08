В воскресенье в Карелии пасмурно, местами небольшой дождь

В воскресенье, 9 октября, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+7, днем +8,+10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8, местам до 0, днем +7,+12.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви ночью +3, днем +8;

В Кондопоге ночью +3, днем +10;

В Олонце ночью +4, днем +11;

В Пудоже ночью +3, днем +10;

В Сортавале ночью +5, днем +10. (фото unsplash.com, Hannah Domsic)