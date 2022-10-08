08 октября 2022, 09:00
Небольшой дождь пройдет сегодня в Карелии
Синоптики дали прогноз погоды на субботу в Петрозаводске и Карелии
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +9,+11, рассказали в региональном гидрометцентре. В Карелии также облачно с прояснениями, дождь, местами небольшой. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха днем +8,+13.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Кондопоге, Медвежьегорске, Пудоже днем +11;
В Олонце, Сортавале днем +12;
В Суоярви днем +10. (фото unsplash.com, Scott Webb)