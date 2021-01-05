В Суоми собирают деньги на учебники финского языка для жителей Карелии

В Финляндии собирают деньги на учебники для изучающих финский язык жителей Карелии. В республике финский язык изучают около четырех с половиной тысяч школьников. Общество «Финляндия-Россия» планирует собрать на учебники 10 тысяч евро. Об этом сообщает издание Yle. Нужную сумму пока собрать не удалось, а сбор пожертвований закроется через неделю.

Необходимые пособия закупит и распределит учащимся консульство Финляндии в Петрозаводске. По словам консула Йоханнеса Пуукки, уже закуплено почти сто учебников.

По словам консула, во многих школах Олонецкого района нет учебных материалов для изучения финского, местные учителя рассказали, какие учебники хотели бы получить.

«В первую очередь мы передадим книги тем школам, которые больше всего нуждаются в материалах», - сказал консул. (фото treewords.com)