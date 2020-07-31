В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 19

Завтра, 1 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие кратковременные дожди. Ветер северных направлений умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью +6+11, днем +14+19.

В Костомукше, по данным сайта gismeteo.ru, до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.