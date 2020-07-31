31 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 31 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 31 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха +14+19.
В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.