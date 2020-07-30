В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 19

Завтра, 31 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днем кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +11+13, днем +16+18, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью дожди, местами сильные, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9+14, днем +14+19.

В Костомукше, по данным портала gismeteo.ru, до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +19, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.