В субботу воздух в Карелии прогреется до плюс 12

Завтра, 1 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами по северным районам до -9°С, днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -6, днем около нуля, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -4, днем около нуля, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале ночью -1, днем до +5, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото wallbox.ru