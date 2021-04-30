30 апреля 2021, 08:12
Погода

Петрозаводчанам рассказали о погоде в начале мая

Аномального тепла жителям столицы Карелии ждать будет неоткуда

В Единой дежурно-диспетчерской службе рассказали о погоде в Петрозаводске в начале мая.

По данным прогнозирующих организаций, 1 мая в столице Карелии температура воздуха +3, +8 градусов. Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, порывы будут доходить до 15 м/с. Ожидается мокрый снег, дождь.

2 мая температура воздуха +4, +9 градусов. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Прогнозируется  небольшой дождь.

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новости петрозаводска
май
Единая дежурно-диспетчерская служба
погода