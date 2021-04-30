Снег и дождь ожидаются в Карелии 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5, +10, на севере местами +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото saratov24.tv