30 апреля 2021, 07:00
Снег и дождь ожидаются в Карелии 30 апреля
Воздух в республике прогреется до плюс 10
Сегодня, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +5, +10, на севере местами +1,+6°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Сегеже +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Сортавале до +5, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото saratov24.tv