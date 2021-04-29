В пятницу воздух в Карелии прогреется до плюс 10

Завтра, 30 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер днем юго-западный, ночью северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем +5, +10, на севере местами +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -4, днем +3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сегеже ночью -3, днем +2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +5, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото sibiryak-info.ru