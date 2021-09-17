В субботу в Карелии пройдут небольшие дожди

Утром и днем 18 сентября в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. В Гидрометцентре республики сообщили, что ночью и утром вероятен небольшой дождь, днем осадки вряд ли будут существенными.

Днем температура воздуха составит +7, +9 градусов, ночью будет холоднее, всего +2, +4 градуса.

В районах республики в субботу тоже можно ждать осадков, но небольших. По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +10, ночью 0;

В Кондопоге днем +10, ночью +3;

В Медвежьегорске днем +9, ночью +1;

В Пудоже днем +10, ночью –2;

В Сегеже днем +9, ночью +2;

В Сортавале днем +12, ночью +3;

В Суоярви днем +9, ночью +2. // Фото: Arcaion/Pixabay