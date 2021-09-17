Погода в Карелии 17 сентября будет по-настоящему осенней

В карельской столице 17 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что днем температура воздуха будет +8, +10 градусов. Ночью похолодает до +2, +4 градусов.

В районах Карелии дожди ожидаются лишь местами, причем небольшие. Ночью и утром в некоторых районах ожидаются заморозки на почве.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +10, ночью -1;

В Кондопоге днем +11, ночью+4;

В Медвежьегорске днем +11, ночью +2;

В Пудоже днем +11, ночью -1;

В Сегеже днем +10, ночью +3;

В Сортавале днем +12, ночью +3;

В Суоярви днем +10, ночью +2. // Фото: Pixabay