17 сентября 2021, 07:00
Погода в Карелии 17 сентября будет по-настоящему осенней
Днем воздух в республике еще будет прогрет до плюсовых значений, а ночью местами заморозки
В карельской столице 17 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Гидрометцентре Карелии сообщили, что днем температура воздуха будет +8, +10 градусов. Ночью похолодает до +2, +4 градусов.
В районах Карелии дожди ожидаются лишь местами, причем небольшие. Ночью и утром в некоторых районах ожидаются заморозки на почве.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +10, ночью -1;
В Кондопоге днем +11, ночью+4;
В Медвежьегорске днем +11, ночью +2;
В Пудоже днем +11, ночью -1;
В Сегеже днем +10, ночью +3;
В Сортавале днем +12, ночью +3;
В Суоярви днем +10, ночью +2. // Фото: Pixabay