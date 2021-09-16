Прохладная погода установится в Карелии в пятницу

В Петрозаводске 17 сентября будет без существенных осадков, облачно, но с прояснениями. В карельском Гидрометцентре сообщили, что днем температура воздуха составит +8, +10 градусов. Ночью будет +2, +4 градуса.

В районах Карелии тоже будет облачно с прояснениями, дожди пройдут лишь местами, да и то небольшие. Ночью и утром в некоторых районах заморозки на почве.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +10, ночью -1;

В Кондопоге днем +11, ночью+4;

В Медвежьегорске днем +11, ночью +2;

В Пудоже днем +11, ночью -1;

В Сегеже днем +10, ночью +3;

В Сортавале днем +12, ночью +3;

В Суоярви днем +10, ночью +2. // Фото: Peggychoucair/Pixabay