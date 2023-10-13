В субботу в Карелии потеплеет до плюс 12

Завтра, 14 октября, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, на юго-западе местами умеренные осадки, днем на большей части умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, на севере мокрого снега. Ночью на севере на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3°С, днем +3, +8°С, на юге до +12°С.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»