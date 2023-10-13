Сильные дожди прольются в Карелии в субботу

В Карелию снова идет непогода. Предупреждение об этом публикует пресс-служба МЧС по РК.

Согласно прогнозу синоптиков, с утра 14 октября в республике ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 18 м/с, на акваториях водоемов - до 22 м/с.

Днем 14 октября преимущественно по центральным и северным районам Карелии ожидается сильный дождь, на севере вероятен мокрый снег.

Под действие неблагоприятных явлений может попасть вся территория республики, включая Петрозаводск. // Фото «Петрозаводск говорит»