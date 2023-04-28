В субботу в Карелии обещают до плюс 12 градусов

В субботу в Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +9, +11, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии также облачно, днем с прояснениями. Ночью осадки, местами сильные, днем небольшие осадки, на севере умеренные, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. На дорогах северных районов гололедица. Ветер юго-западный, западный, на севере восточный, северо-восточный умеренный, ночью и в первой половине дня на севере местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +7, +12, на севере +2, +7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +5;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью 0, днем +11;

В Олонце ночью -1, днем +9;

В Пудоже ночью -1, днем +12;

В Сегеже ночью -2, днем +9;

В Сортавале ночью +2, днем +9;

В Суоярви ночью 0, днем +9.