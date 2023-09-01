В субботу в Карелии обещают до 23 градусов тепла

Завтра, 2 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +19,+21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный, юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +20, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сегеже до +24, преимущественно ясно.

В Сортавале до +18, переменная облачность, сильный дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»