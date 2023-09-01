Непогода ночью обрушится на Карелию

На Карелию надвигается непогода. Об этом предупредили в МЧС республики, ссылаясь на ЦГМС.

Под действие неблагоприятного метеорологического явления попадут семь районов. В них ночью ожидаются ливни и грозы.

В частности, непогода накроет Суоярви, а также Лахденпохский, Олонецкий, Муезерский, Пряжинский, Питкярантский и Сортавальский районы. // фото: Pezibear/ pixabay.com