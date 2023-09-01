01 сентября 2023, 16:26
Непогода ночью обрушится на Карелию
О неблагоприятном метеорологическом явлении предупредили жителей республики
На Карелию надвигается непогода. Об этом предупредили в МЧС республики, ссылаясь на ЦГМС.
Под действие неблагоприятного метеорологического явления попадут семь районов. В них ночью ожидаются ливни и грозы.
В частности, непогода накроет Суоярви, а также Лахденпохский, Олонецкий, Муезерский, Пряжинский, Питкярантский и Сортавальский районы. // фото: Pezibear/ pixabay.com