09 декабря 2025, 14:49
Общество

В столице Карелии объявили войну крысам

В Петрозаводске пройдет масштабная дератизация
крыса
Фото: freepik

В столице Карелии с 10 по 24 декабря пройдет дератизация. Планируется обработать более 300 муниципальных мусорных площадок. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти Петрозаводска обратились к управляющим организациям, товариществам собственников жилья и недвижимости, предприятиям торговли и общепита, социальным и другим учреждениям присоединиться к масштабной акции.

«Эффективность борьбы с крысами напрямую зависит от количества участников акции»,

говорится в сообщении.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жалобах петрозаводчан на неубранные мусорные площадки и опасениях о возникновении бубонной чумы.

