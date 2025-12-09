В столице Карелии объявили войну крысам

В столице Карелии с 10 по 24 декабря пройдет дератизация. Планируется обработать более 300 муниципальных мусорных площадок. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти Петрозаводска обратились к управляющим организациям, товариществам собственников жилья и недвижимости, предприятиям торговли и общепита, социальным и другим учреждениям присоединиться к масштабной акции.

«Эффективность борьбы с крысами напрямую зависит от количества участников акции»,

— говорится в сообщении.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о жалобах петрозаводчан на неубранные мусорные площадки и опасениях о возникновении бубонной чумы.