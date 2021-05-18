В среду воздух в Карелии прогреется до плюс 32

Завтра, 19 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +13, +15°С, днем +26, +28°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозе с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +12, +17°С, на севере местами +5, +10°С, днем +27, +32°С, вблизи водоемов +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +26, переменная облачность, небольшой дождь с грозой.

В Сегеже до +15, ясно.

В Сортавале до +19, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото fitclan.sk