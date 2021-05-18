Грозы и ливни накроют сегодня Карелию

Солнечная погода в Петрозаводске сегодня заметно изменится. Карельская столица окажется во власти стихии. Это следует из предупреждения, распространенного МЧС Карелии.

Во второй половине дня 18 мая местами, преимущественно по западным и северным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах ветер усилится порывами до 15-18 м/с.

Непогода может прийти в Петрозаводск и Костомукшу, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы. (фото omskzdes.ru)