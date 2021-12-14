В среду в Карелии установится плюсовая температура воздуха

В среду в Петрозаводске облачно, ночью пойдет снег, днем прогнозируется небольшой мокрый снег, сообщили в региональном Гидрометцентре. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем 0,+2. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Карелии в среду также облачно. Ночью снег, местами сильный, местами переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, на севере местами до -8, днем -3, +2.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -3, днем -1;

В Кондопоге ночью +1, днем +2;

В Медвежьегорске, Олонце ночью 0, днем +1;

В Пудоже ночью -1, днем 0;

В Сегеже ночью -1, днем 0;

В Сортавале ночью -2, днем +1;

В Суоярви ночью -1, днем +1. (фото pixabay.com, miezekieze)