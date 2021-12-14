Сегодня в Карелии вновь потеплеет до положительных температур

Сегодня, 14 декабря в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4, +1°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1-3, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-3, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале -1+1, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/langll