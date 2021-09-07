В среду в Карелии потеплеет до плюс 17

Завтра, 8 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +12, +17°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +12, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +16, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/cocoparisienne