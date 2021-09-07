Сегодня в Карелии потеплеет до плюс 16

Сегодня, 7 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +13, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сортавале до +16, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.