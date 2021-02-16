В среду в Карелии похолодает до минус 32

Завтра, 17 февраля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -22, -24°С, днем -17, -19°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -21, -26°С, местами до -32°С, днем -15, -20°С, местами до -25°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -18-24, преимущественно ясно.

В Сегеже -19-21, преимущественно ясно.

В Сортавале -15-20, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото nashbryansk.ru