В среду в Карелии обещают до минус 10 градусов мороза
1 февраля в Петрозаводске облачно с прояснениями. Пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6, днем -2,-4, рассказали в региональном гидромитцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, -9, местами до -13, днем -2,-7, местами до -10.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -12, днем -7;
В Кондопоге ночью -4, днем -3;
В Медвежьегорске ночью и днем -5;
В Олонце ночью -4, днем -1;
В Пудоже ночью -4, днем -3;
В Сегеже ночью -7, днем -5;
В Сортавале ночью -3, днем -1;
В Суоярви ночью -4, днем -3. // фото «Петрозаводск говорит»