Снегопады продолжатся сегодня в Карелии

Сегодня, 31 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха 0, -2°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер южных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха 0, -5°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-7, пасмурно, снег.

В Сегеже 0-4, пасмурно, снег.

В Сортавале 0-3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com